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Общество

В Пскове ищут дом псу, хозяин которого ушёл на СВО

В Пскове ищут дом псу, хозяин которого в декабре 2023 года уехал на спецоперацию, сообщили в зоозащитной организации «Шанс».

Джек. Фото: Юлия Матвеенко

Джеку около семи лет, он отличный компаньон по прогулкам. Лоялен к кошкам и собакам, если они не нападают и не проявляют агрессию. Приучен к двухразовому выгулу, привит и в ближайшее время будет кастрирован.

Псковичка, временно приютившая пса, рассказала, что разместила объявление о пристройстве четвероногого на популярной площадке объявлений, однако его заблокировали из-за фразы «хозяина забрали на СВО» за «спекуляцию на значимой теме».

«Джеку как никому нужен дом. Ищу для него спокойных, уравновешенных людей. Можно пожилых, можно в семью с детьми, но не маленькими. Джеку нужна реабилитация, в хорошем смысле этого слова, и люди, которые не привяжут его у ёлки», — отметила волонтёр.

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