Два года тюрьмы грозит жительнице Опочки за кражу продуктов из «Ленты»

10:39, 31 января 2024, ПАИ

Два года тюрьмы грозит жительнице Опочки за кражу продуктов из «Ленты», сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

27 декабря 27-летняя девушка приехала в Псков из Опочки, чтобы встретиться с подругой и погулять по магазинам. После встречи она доехала до «Ленты» на Рижском проспекте. Здесь она часть продуктов положила в корзину, а часть спрятала под одежду. На кассе опочанка расплатилась за товар в корзине, неоплаченный товар остался по одеждой, но на выходе девушку задержал сотрудник магазина.

Своими действиями воровка нанесла магазину материальный ущерб на сумму 3 792 рубля 67 копеек. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.