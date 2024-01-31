Сборная Псковской области примет участие в чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
Сборная Псковской области примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по киокусинкай. Соревнования пройдут в Калининграде. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации киокусинкай Псковской области Дмитрий Харинский.
От Псковской области на соревнования отправятся семь спортсменов, в числе которых Вениамин Прохин, Никита Докущенко, Николай Харинский, Виктория Егорова, Кирилл Коноплёв, Амир Казанбеков и Роман Мурзо.
Всего в стартах примут участие более 200 спортсменов из семи регионов России.
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Сборная Псковской области примет участие в чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
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