Сборная Псковской области примет участие в чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай

10:59, 31 января 2024, ПАИ

Сборная Псковской области примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по киокусинкай. Соревнования пройдут в Калининграде. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации киокусинкай Псковской области Дмитрий Харинский.

От Псковской области на соревнования отправятся семь спортсменов, в числе которых Вениамин Прохин, Никита Докущенко, Николай Харинский, Виктория Егорова, Кирилл Коноплёв, Амир Казанбеков и Роман Мурзо.

Всего в стартах примут участие более 200 спортсменов из семи регионов России.

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