О безопасной эксплуатации печи напомнили псковичам
О безопасной эксплуатации печного оборудования напомнили псковичам в связи с ростом числа пожаров в отопительный сезон. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожары происходят по причине нарушения правил пожарной безопасности, отметили в пресс-службе.
Жителям Псковской области также назвали причины, которые могут привести к возгоранию:
- эксплуатация печей с треснувшей кладкой или неисправным дымоходом;
- установка самодельных отопительных приборов, не отвечающих соответствующим техническим нормам;
- неконтролируемое горение печей, разжигание легковоспламеняющимися горючими жидкостями (бензином, дизельным топливом);
- неисправные дверцы топки и поддувала;
- отсутствие или недостаточный размер металлического листа на полу перед топкой;
- просушка белья в опасной близости к печи;
- нахождение в опасной близости от печи мебели и занавесок;
- скопление сажи в дымоходе. Дымоход необходимо чистить до начала отопительного сезона, а в осенне-зимний период – не реже одного раза в три месяца.
Кроме того, печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, а перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50x70 сантиметров.
«Нельзя ставить печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений – всегда необходимо предусмотреть отступку, а дымоход в пределах чердака нужно делать из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить. Обязательно нужно установить пожарный извещатель, чтобы в случае опасности вовремя эвакуироваться», – заключили в пресс-службе МЧС.
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