О безопасной эксплуатации печи напомнили псковичам

11:34, 31 января 2024, ПАИ

О безопасной эксплуатации печного оборудования напомнили псковичам в связи с ростом числа пожаров в отопительный сезон. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожары происходят по причине нарушения правил пожарной безопасности, отметили в пресс-службе.

Жителям Псковской области также назвали причины, которые могут привести к возгоранию:

эксплуатация печей с треснувшей кладкой или неисправным дымоходом;

установка самодельных отопительных приборов, не отвечающих соответствующим техническим нормам;

неконтролируемое горение печей, разжигание легковоспламеняющимися горючими жидкостями (бензином, дизельным топливом);

неисправные дверцы топки и поддувала;

отсутствие или недостаточный размер металлического листа на полу перед топкой;

просушка белья в опасной близости к печи;

нахождение в опасной близости от печи мебели и занавесок;

скопление сажи в дымоходе. Дымоход необходимо чистить до начала отопительного сезона, а в осенне-зимний период – не реже одного раза в три месяца.

Кроме того, печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, а перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50x70 сантиметров.

«Нельзя ставить печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений – всегда необходимо предусмотреть отступку, а дымоход в пределах чердака нужно делать из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить. Обязательно нужно установить пожарный извещатель, чтобы в случае опасности вовремя эвакуироваться», – заключили в пресс-службе МЧС.