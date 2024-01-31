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Общество

Акцию «Ленточка сталинградской победы» провели в Красногородске

Акцию «Ленточка сталинградской победы» в честь 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве провели в Красногородске. Об этом пишет районная газета «Заря».

Акцию «Ленточка Сталинградской Победы» провели в Красногородске. Фото: газета «Заря»

Советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Надеждой Матвеевой с учениками школы-интерната «Агрошкола» была организована и проведена предпраздничная акция.

Активисты встречали сотрудников на входе в школу, чтобы напомнить о 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года и подарить им тематические памятки с ленточкой сталинградской победы, которые они сами изготовили.

Сталинградская ленточка – это символ признательности и уважения всем жителям Сталинграда (ныне город Волгоград) и воинам Советской армии, отстоявшим город. Ленточка представляет собой полоску ткани двух цветов: муаровая ткань оливкового цвета (2,4 сантиметра) с узкой красной полосой (0,2 сантиметра). Оливковый цвет символизирует победу, а красный - это символ мужества и решительности.

Такая лента располагается на наградной плашке к медали «За оборону Сталинграда», которая была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, а также лента медали расположена на гербе Волгограда.

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