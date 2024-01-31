Жители Псковской области продолжают шить маскировочные сети для солдат СВО

16:41, 31 января 2024, ПАИ

Жители Псковской области продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО. Например, в Порховском и Красногородском районах шьют маскировочные сети и отправляют тёплые вещи на фронт.

Недавно в центр поддержки участников СВО «Альфа» в Пскове поступила помощь от жительницы Порхова, сообщает газета «Порховский вестник». Порховичка передала в центр маскировочные сети, тёплые вещи и деньги. Она рассказала, что сети плетут неравнодушные жители города, члены Порховского совета ветеранов, сотрудники районной администрации, педагоги и учащиеся Порховской школы-интерната. К плетению сетей присоединились и сотрудники газеты «Порховский вестник».

В Красногородске местные жители организовали волонтёрскую группу и тоже приступили к плетению сетей, пишет газета «Заря».

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«Сейчас вся область плетёт сети. И мы тоже решили к этому присоединиться. Ранее мы объявляли акцию по сбору ненужного тюля. Откликнулись неравнодушные люди. Когда стали узнавать, как её сделать, из интернета, от коллег из Локни, Пыталова услышали, что существуют разные техники плетения маскировочной сетки. Мы выбрали для себя наиболее понятную технику», – рассказала член волонтёрской группы «Красногородск своих не бросает!» Марина Егорова.

Сейчас в планах у красногородских волонтёров привлечь к плетению сетей участников клубных формирований, молодёжь, пожилых и всех неравнодушных людей.

Ранее сообщалось, что мастерская по плетению сетей для СВО открылась в избирательном штабе Владимира Путина в Пскове.