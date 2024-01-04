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Общество

Мастерская по плетению сетей для СВО открылась в избирательном штабе Владимира Путина в Пскове

В региональном избирательном штабе Владимира Путина на улице Некрасова, дом 17/11 в Пскове открылась мастерская, где каждый желающий сможет принять участие в изготовлении маскировочных сетей и блиндажных свечей для нужд СВО. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Каждый желающий может принять участие в мастер-классе по изготовлению маскировочных сетей, который проводят волонтеры «Альфа» и общественники. Сейчас в нём принимают участие члены «Молодой гвардии», активисты и старшее поколение.

Также для гостей мероприятия выступает музыкант с аккордеоном. Все участники встречи поют песни военных лет.

Площадка будет работать 4 и 5 января с 12:00 до 14:00. Завтра гости площадки будут изготавливать блиндажные свечи.

«С первых дней в штаб приходит много людей. Все хотят сделать что-то полезное, помочь участникам СВО, поддержать их. Сегодня мы плетём сети, чтобы затем отправить их на передовую. Мы поём песни военных лет, чтобы поддержать друг друга. Сегодня на наше мероприятие откликнулось большое количество людей, а самыми активными оказались члены «Молодой гвардии» и Союза пенсионеров России. Некоторые пришли даже тремя поколениями – от мала до велика. Песни и общее дело объединяют», –уверена заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Галина Никитина.

Мастерская по плетению сетей для СВО открылась в избирательном штабе Владимира Путина в Пскове. Фото: ПАИ

Открытие регионального избирательного штаба Владимира Путина состоялось в Пскове 26 декабря. Штаб находится на улице Некрасова, дом 17/11. С момента открытия регионального избирательного штаба здесь же начала работу общественная приёмная президента, куда могут обратиться граждане с волнующими вопросами. Приём граждан начался с 28 декабря. Ежедневно с 10:00 до 17:00 (выходные – по воскресеньям и понедельникам) любой гражданин может обратиться в приёмную.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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