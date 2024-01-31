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Политика

Обучение общественных наблюдателей на выборы президента завершилось в Псковской области

Обучение общественных наблюдателей, которые примут участие в выборах президента РФ, завершилось в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Общественной палате Псковской области.

Обучение общественных наблюдателей на выборы президента завершилось в Псковской области. Фото здесь и далее: Общественная палата Псковской области

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провел обучающие семинары в районных и муниципальных округах с 15 по 30 января. Участники обучения получили теоретические знания и практические навыки.

Наблюдатели играют важную роль в проведении выборов – обеспечивают их открытость и прозрачность, а также защищают права и интересы граждан, отметил руководитель штаба общественного наблюдения Илья Стрелков.

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