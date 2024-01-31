Подведены итоги первенства Пскова по мини-баскетболу среди девушек

11:48, 31 января 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Пскова по мини-баскетболу среди девушек общеобразовательных школ в зачёт спартакиады «Школьные игры». Соревнования прошли в Пскове с 22 по 30 января. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

В соревнованиях приняли участие семь команд и более 85 спортсменок.

Первое место стартов взяли воспитанницы Естественно-математического лицея. Серебро завоевали баскетболистки Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Погранично-таможенно-правового лицея.

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