Подведены итоги первенства Пскова по мини-баскетболу среди девушек
Подведены итоги первенства Пскова по мини-баскетболу среди девушек общеобразовательных школ в зачёт спартакиады «Школьные игры». Соревнования прошли в Пскове с 22 по 30 января. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».
В соревнованиях приняли участие семь команд и более 85 спортсменок.
Первое место стартов взяли воспитанницы Естественно-математического лицея. Серебро завоевали баскетболистки Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Погранично-таможенно-правового лицея.
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