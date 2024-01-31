Публикуем график отключения света в Великолукском районе

16:37, 31 января 2024, ПАИ

Электричество временно отключат в Великих Луках и Великолукском районе для проведения ремонта сетей 1 и 2 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитетов.​

Завтра, 1 февраля, свет отключат с 9:00 до 17:00 в деревнях Аккарачково, Горивицы, Гречухино, Лосево, СО «Урожай», Суханово, Михальки, Новоселки, Трашково, СО «Вскувица» и Кавирово Великолукского района, а также на улице Строительной и частично на Октябрьском проспекте в домах № 140, 142, 144 в Великих Луках.

2 февраля света не будет с 9:00 до 13:00 на улице Полевой, а также в домах № 23, 25, 27, 29, 31 на улице Песочной в Великих Луках. Кроме того, с 9:00 до 17:00 света не будет в СО «Вскувица-3».