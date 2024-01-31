О строительстве пешеходного моста через Пскову расскажут в программе «Среда обитания»

13:43, 31 января 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет главный инженер строительной компании «Балтийский берег» Николай Даляев.

Когда начнётся строительство пешеходного моста через Пскову рядом с Псковским кремлём и когда планируется его завершить? С какими сложностями и подводными камнями связаны эти работы и будут ли им предшествовать археологические изыскания? Как специалисты оценивают проект моста? Какие ещё работы на территории региона компания, известная участием в реконструкции Троицкого моста в Пскове и цепных мостов в Острове, будет выполнять в этом году?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».