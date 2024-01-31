Псковский ЦУР провёл обучение по ведению госпабликов в сфере соцзащиты
Первое в этом году обучение по работе в системе «Госпаблики» провели эксперты Центра управления регионом Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.
Тренинг «Работа с госпабликами. Контент и продвижение» прошёл для сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения. Около 50 администраторов официальных страниц обучились грамотной работе в социальных сетях.
Специалисты ЦУР рассказали о принципах работы в госпабликах, о том, как работать с текстом и создавать качественный контент, а также взаимодействовать с подписчиками.
Напомним, в 2023 году ЦУР провёл 24 обучающих мероприятия, слушателями которых стали 1 126 человек.
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