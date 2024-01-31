Псковский ЦУР провёл обучение по ведению госпабликов в сфере соцзащиты

14:06, 31 января 2024, ПАИ

Первое в этом году обучение по работе в системе «Госпаблики» провели эксперты Центра управления регионом Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.

Тренинг «Работа с госпабликами. Контент и продвижение» прошёл для сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения. Около 50 администраторов официальных страниц обучились грамотной работе в социальных сетях.

Специалисты ЦУР рассказали о принципах работы в госпабликах, о том, как работать с текстом и создавать качественный контент, а также взаимодействовать с подписчиками.

Напомним, в 2023 году ЦУР провёл 24 обучающих мероприятия, слушателями которых стали 1 126 человек.