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Подведены итоги турнира по быстрым шахматам в Пскове

Подведены итоги турнира по быстрым шахматам Junior rapid cup, который прошёл в центре «Лидер» 28 января. Об этом сообщается в группе студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги турнира по быстрым шахматам в Пскове. Фото: группа студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 38 юниоров из Псковского района, Пскова, Плюссы, Пыталово и Дно.

Турнир прошёл по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в восемь минут и пятью секундами добавления на каждый ход.

Победителем стал Николай Никитин, который показал результат в 7,5 очка. На втором месте расположился Ростислав Бобовкин. В партии седьмого тура он уступил Николаю Никитину. Замкнул тройку лидеров шахматист из Пыталово Кирилл Байбарацкий. Его результат составил 6,5 очка.

В женском зачёте первой стала Анастасия Филиппова, серебро досталось Кристине Стельмашёнок, а бронзу забрала Мария Солдатова. Однако лучший результат показала Вероника Петрова, которая набрала 6,5 очка, но по дополнительным показателям уступила бронзовому призёру.

Также организаторы соревнований отметили участников с рейтингом от 1300 до 1500 и менее 1300. Лучшими в этих категориях стали Иван Черненко и Евгений Егоров.

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