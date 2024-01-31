17-летний изобретатель из Псковской области вошёл в шорт-лист «Знание. Премия – 2023»

14:18, 31 января 2024, ПАИ

Воспитанник детского технопарка «Кванториум» Илья Щембелов из Псковской области вошел в шорт-лист номинации «Юный просветитель года» просветительской награды Знание.Премия. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Новая номинация для молодежи от 12 до 17 лет была учреждена в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Всего за звание «Юный просветитель года» боролись 4464 соискателя. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в феврале в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

17-летний пскович Илья Щембелов – серебряный призер крупнейшего в Азии форума юных изобретателей CASTIC, где он представил собственный уникальный проект бионической руки. Илья регулярно участвует во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сферах инженерии, таких как «Шаг в будущее», «РобоФинист», «Профессионалы. Юниоры в компетенции мобильная робототехника», «Мейкертон». Сегодня юный номинант проводит занятия по робототехнике, программированию и технике слепой печати в рамках летних смен городского лагеря в центре науки и спорта «Без предела», а также читает лекции по основам технического мейкерства для школьников Псковской области.

«Чтобы поддержать начинания ребят уже в столь раннем возрасте, продемонстрировать ценность их деятельности в масштабе страны, мы учредили номинацию «Юный просветитель года». Менее чем за два месяца номинация стала самой популярной среди соискателей этого сезона и объединила более 4,5 тысяч юных популяризаторов науки, изобретателей, журналистов, краеведов, волонтеров и наставников», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Заявки пришли из всех 89 регионов России, включая новые субъекты, а больше всего – из Оренбургской области, Москвы, Московской области, Алтайского края и Саратовской области. Ребята сами проводят школьные мероприятия: классные часы, тематические уроки, «Разговоры о важном». На них учащиеся говорят об экологии, правилах дорожного движения, здоровом образе жизни, интернет-грамотности и на другие значимые темы. Юные просветители – настоящие патриоты своей страны. Многие из них уделяют внимание отечественной истории, в частности событиям Великой Отечественной войны, и другим важным вехам в истории Российского государства. Они занимаются волонтерством, собирают гуманитарную помощь для участников СВО, пишут на фронт письма со словами поддержки и проводят для своих одноклассников уроки мужества.

Теперь Илье Щембелову и трем другим номинантам предстоит заочно представить свои просветительские инициативы и результаты деятельности в формате видеовизиток почетному жюри, в составе которого выдающиеся государственные деятели, представители науки, искусства, бизнеса и спорта и др.

Знание.Премия – главная просветительская награда страны, которая была учреждена российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.