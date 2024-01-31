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Политика

Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов прокомментировали принятый Госдумой закон о фейках

В заседании Государственной Думы РФ, в ходе которого депутаты нижней палаты российского парламента во втором и третьем чтениях приняли закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности, в режиме видео-конференц-связи приняли участие вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Конфискация имущества, ценностей и денег предусмотрена за фейки об армии и финансирование преступлений против России.

«Это будет прописано в Уголовном кодексе РФ, – пояснил новую законодательную норму Алексей Севастьянов. – Люди зарабатывают на нашей территории за счёт наших граждан, а потом эти же средства отправляют на поддержку вражеских государств, но разве это нормально? Аналогичные законы существуют во многих странах, наш – не самый жёсткий».

По мнению Армена Мнацаканяна, принятый закон направлен против людей, клевещущих на свою страну, и так называемой «пятой колонны».

«Самое главное, все должны понимать – или мы живём здесь, работаем на благо страны и защищаем нашу Родину, или переезжайте за границу и там живите. Закон полностью поддерживаю. Начало есть, надо двигаться в этом направлении чётко и жёстко», – высказался Армен Мнацаканян.

Уточним, что принятый закон предполагает конфискацию не любого имущества, а лишь того, что используется в качестве орудия преступления и направляется на финансирование преступной деятельности, а также полученного в результате подобных преступлений. Под преступной деятельностью против госбезопасности предложили понимать совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями о наёмничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, взятках и бандитизме и другими составами. К преступной деятельности предложено относить и все преступления диверсионной направленности.

За распространение ложных сведений о действиях Вооружённых сил и их дискредитацию, призывы к экстремизму будут лишать воинских, почётных званий и наград. Без званий останутся и те, кто призывает к введению санкций против России и её жителей, реабилитирует нацизм, участвует в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия.

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