Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»

15:57, 31 января 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в региональном этапе фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В фотоконкурсе семь номинаций. Одна из них – «Полиция глазами общества». В номинации принимаются работы, иллюстрирующие деятельность МВД России.

Участие в конкурсе могут принять фотожурналисты СМИ, профессиональные фотографы, а также фотографы-любители, которые не проходят службу в МВД России.

Конкурсные работы и заявки нужно отправить до 15 марта в Культурный центр УМВД России по Псковской области (aabramova11@mvd.ru).

К заявкам в фотоконкурсе нужно приложить фотоработы (в формате jpeg первого сохранения с максимальным качеством, размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство RGB, правильная ориентация горизонталь-вертикаль).

Кроме того, нужно указать сведения об авторе: фамилию, имя, отчество, наименование СМИ, название фотоработы.

Справки можно получить по телефону: 8 (8112) 59-35-59.