Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в региональном этапе фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В фотоконкурсе семь номинаций. Одна из них – «Полиция глазами общества». В номинации принимаются работы, иллюстрирующие деятельность МВД России.
Участие в конкурсе могут принять фотожурналисты СМИ, профессиональные фотографы, а также фотографы-любители, которые не проходят службу в МВД России.
Конкурсные работы и заявки нужно отправить до 15 марта в Культурный центр УМВД России по Псковской области (aabramova11@mvd.ru).
К заявкам в фотоконкурсе нужно приложить фотоработы (в формате jpeg первого сохранения с максимальным качеством, размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство RGB, правильная ориентация горизонталь-вертикаль).
Кроме того, нужно указать сведения об авторе: фамилию, имя, отчество, наименование СМИ, название фотоработы.
Справки можно получить по телефону: 8 (8112) 59-35-59.
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