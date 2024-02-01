История успеха: ​как в Пскове развивается чайный бизнес

10:14, 01 февраля 2024, ПАИ

Владелец «Лавки купца» и «Кофейни купца» Айвар Митровскис рассказал о своём деле в новом проекте ПАИ «История успеха», где предприниматели Псковской области могут рассказать о себе и своём бизнесе. Стартапы и бренды региона – в подробном видеоматериале в рамках популярной рубрики.

В истории Айвара Митровскиса всё началось с создания маленькой лавки в центре Пскова, на Октябрьском проспекте. Затем удалось расшириться до еще одного магазина на Советской. На сегодняшний день благодаря прямым поставкам из Индии и Китая продаются классические чаи разных сортов. Сейчас в ассортименте их уже более 100 видов.

Планов и идей на будущее у владельца бизнеса много: сейчас планируется открытие оптовой базы в Пскове, где можно будет приобрести изысканные сорта чая и кофе для кафе, ресторанов и отелей.

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