Владельцы кофейни «Каверин» и нового бара «Сын маминой подруги» обходятся без постоянных шеф-поваров

15:40, 31 января 2024, ПАИ

Владельцы кофейни «Каверин» и нового бара «Сын маминой подруги» обходятся без шеф-поваров. Об этом на тематическом круглом столе в медиацентре ПАИ рассказал генеральный директор ООО «Каверин» Павел Передельский.

«У нас и вовсе нет шеф-повара. Мы всё-таки не ресторан, а кофейня. Сейчас открываем бар, но и там тоже будут только повара. Нашли приглашенного шеф-повара, который разрабатывает меню, которое будет сочетаться с коктейлями, а вот просто поваров всё ещё ищем», – уточнил Передельский.

Он также отметил, что подбирать шефов и поваров помогает опыт, приобретенный в других регионах, в частности в Саратове. «Я много времени провёл в Саратове, там есть много заведений, оттуда приглашаем проверенных людей на короткие периоды, иногда на неделю», – отметил Павел Передельский.

Руководитель регионального отделения «Деловая Россия», директор ООО «Лето» (ресторан «Деловой») Станислав Оссовский согласился с коллегой, добавив, что шеф-повару должно быть достаточно недели для работы. «Всё остальное – трата времени и денег. Если шеф-повар три месяца что-то колдует, то на самом деле он ничего не делает, а просто обманывает, потому что какие-то наработки у него уже явно есть», – заключил Оссовский.