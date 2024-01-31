Выставка картин великолукских художников откроется в рамках фестиваля «О Родине, доблести и славе!»

16:47, 31 января 2024, ПАИ

Выставка картин художников из Великих Лук откроется в Доме культуры Ленинского комсомола 2 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Выставка будет работать в рамках фестиваля «О Родине, доблести и славе!». Она посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

Гости смогут познакомиться с работами великолукских художников – членов Союза художников России: Василия Година, Владимира Оржеховского, Олега Александрова и Владимира Травкина.

Экспозицию можно посетить по 12 февраля с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны 27 февраля 1943 года Александр Матросов под деревней Чернушки совершил подвиг. Он закрыл собой амбразуру немецкого дзота и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.