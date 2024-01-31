Псковские рестораторы не хотят растить себе поваров из студентов, заявила директор кооперативного техникума

15:59, 31 января 2024, ПАИ

Псковские рестораторы не хотят растить себе поваров из студентов, заявила директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова на тематическом круглом столе в медиацентре ПАИ.

«У вас нет желания вырастить своих сотрудников, вы хотите приглашать кого-то со стороны, – констатировала Юлия Самсонова. – А этих студентов можно вырастить со второго курса. К тому же мы им разрешаем работать с индивидуальным графиком. Возьмите их и растите! Но нет, некоторых ребят допускают только чистить морковку. Чему они научатся? Как они станут поварами? Мне обидно за то, что мои ребята не могут вырасти до поваров из-за того, что им не помогают. Берите наших студентов, учите: не картошку чистить, этому мы и сами научим. Это особенно касается ребят из районов. Это дети, которым надо помочь, и они будут очень благодарны!»

Директор техникума пожаловалась, что нередко приезжих обманывают и не платят за отработанные дни. «Это крик души. Не обманывайте студентов и молодёжь! Как только мы дадим им возможность, поверьте, у нас будут кадры», – заверила Юлия Самсонова.

В ответ на реплики преподавателя руководитель регионального отделения «Деловая Россия», директор ООО «Лето» (ресторан «Деловой») Станислав Оссовский попросил прислать им поваров, отметив, что он «открыт к сотрудничеству и готов платить деньги».

Лишь около 32% студентов кооперативного техникума идут работать по профессии, продолжила Юлия Самсонова: «Другой вопрос, где и как они работают. Бывает, их не устраивает зарплата и они начинают кочевать по ресторанам и барам».

Студентка 3-го курса специальности «поварское и кондитерское дело» Екатерина Бахтина подтвердила слова директора, сообщив, что в техникуме дают хорошие базовые знания для старта в профессии, но работодатели, действительно, не хотят возиться с учениками и «растить смену».

В заключение Юлия Самсонова попросила рестораторов «не обещать студентам много, а обещать сколько есть». «Дети должны прийти и влюбиться в профессию. Они должны иметь не работу, а профессию. Прошу работодателей: помогите, они хорошие», – обратилась к собравшимся директор техникума.