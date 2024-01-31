Псковские рестораторы не хотят растить себе поваров из студентов, заявила директор кооперативного техникума
Псковские рестораторы не хотят растить себе поваров из студентов, заявила директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова на тематическом круглом столе в медиацентре ПАИ.
«У вас нет желания вырастить своих сотрудников, вы хотите приглашать кого-то со стороны, – констатировала Юлия Самсонова. – А этих студентов можно вырастить со второго курса. К тому же мы им разрешаем работать с индивидуальным графиком. Возьмите их и растите! Но нет, некоторых ребят допускают только чистить морковку. Чему они научатся? Как они станут поварами? Мне обидно за то, что мои ребята не могут вырасти до поваров из-за того, что им не помогают. Берите наших студентов, учите: не картошку чистить, этому мы и сами научим. Это особенно касается ребят из районов. Это дети, которым надо помочь, и они будут очень благодарны!»
Директор техникума пожаловалась, что нередко приезжих обманывают и не платят за отработанные дни. «Это крик души. Не обманывайте студентов и молодёжь! Как только мы дадим им возможность, поверьте, у нас будут кадры», – заверила Юлия Самсонова.
В ответ на реплики преподавателя руководитель регионального отделения «Деловая Россия», директор ООО «Лето» (ресторан «Деловой») Станислав Оссовский попросил прислать им поваров, отметив, что он «открыт к сотрудничеству и готов платить деньги».
Лишь около 32% студентов кооперативного техникума идут работать по профессии, продолжила Юлия Самсонова: «Другой вопрос, где и как они работают. Бывает, их не устраивает зарплата и они начинают кочевать по ресторанам и барам».
Студентка 3-го курса специальности «поварское и кондитерское дело» Екатерина Бахтина подтвердила слова директора, сообщив, что в техникуме дают хорошие базовые знания для старта в профессии, но работодатели, действительно, не хотят возиться с учениками и «растить смену».
В заключение Юлия Самсонова попросила рестораторов «не обещать студентам много, а обещать сколько есть». «Дети должны прийти и влюбиться в профессию. Они должны иметь не работу, а профессию. Прошу работодателей: помогите, они хорошие», – обратилась к собравшимся директор техникума.
Псковские рестораторы не хотят растить себе поваров из студентов, заявила директор кооперативного техникума
Владельцы кофейни «Каверин» и нового бара «Сын маминой подруги» обходятся без постоянных шеф-поваров
17-летний изобретатель из Псковской области вошёл в шорт-лист «Знание. Премия – 2023»