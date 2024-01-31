Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Поножовщиной закончился семейный скандал в Дновском районе

Поножовщиной закончилась семейная ссора в Дновском районе, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в октябре в вечернее время между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Мужчина, используя нецензурную брань, оскорбил жену, а она взяла кухонный нож и вонзила его мужчине в пах.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ранее она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, в течение которого она не имеет права менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2024

В Пскове задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 550 тысяч рублей
31 января 2024

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове
31 января 2024

На хозяйку повешенных собак в Невельском районе завели уголовное дело
31 января 2024

Украинский беспилотник сбили ночью над Псковской областью
30 января 2024

Великолучанка чуть не лишилась квартиры из-за долгов
30 января 2024

Гражданина Таджикистана принудительно выдворят из России по решению великолукского суда
30 января 2024

Пскович пытался выгнать из дома пьяную жену и получил ножом в живот
30 января 2024

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...