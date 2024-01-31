Поножовщиной закончился семейный скандал в Дновском районе

16:30, 31 января 2024, ПАИ

Поножовщиной закончилась семейная ссора в Дновском районе, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в октябре в вечернее время между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Мужчина, используя нецензурную брань, оскорбил жену, а она взяла кухонный нож и вонзила его мужчине в пах.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ранее она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, в течение которого она не имеет права менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.