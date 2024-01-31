В Пскове прокуратура помогла сироте получить квартиру
В Пскове прокуратура помогла сироте получить квартиру, сообщили ПАИ в ведомстве. Прокурор Пскова по обращению местного жителя проверил исполнение законодательства в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выяснилось, что в нарушение требований закона администрация Пскова не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением. Долгое время он был вынужден жить в съёмной квартире.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании органа местного самоуправления обеспечить гражданина жилым помещением.
Судом требования прокурора удовлетворены. В результате прокурорского вмешательства сироте предоставлена благоустроенная квартира в Пскове.
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