В Пскове прокуратура помогла сироте получить квартиру

17:50, 31 января 2024, ПАИ

В Пскове прокуратура помогла сироте получить квартиру, сообщили ПАИ в ведомстве. Прокурор Пскова по обращению местного жителя проверил исполнение законодательства в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выяснилось, что в нарушение требований закона администрация Пскова не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением. Долгое время он был вынужден жить в съёмной квартире.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании органа местного самоуправления обеспечить гражданина жилым помещением.

Судом требования прокурора удовлетворены. В результате прокурорского вмешательства сироте предоставлена благоустроенная квартира в Пскове.