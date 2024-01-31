Пскович предстанет перед судом за попытку подкупить таможенника

18:24, 31 января 2024, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего псковича, пытавшегося подкупить таможенника, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый через посредника дал инспектору Псковской таможни взятку в размере более одного миллиона рублей за беспрепятственное прохождение через временную зону таможенного контроля грузовых автомобилей с овощами и фруктами.

Уголовное дело по статье 291 УК РФ было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.