Пскович предстанет перед судом за попытку подкупить таможенника
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего псковича, пытавшегося подкупить таможенника, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.
По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый через посредника дал инспектору Псковской таможни взятку в размере более одного миллиона рублей за беспрепятственное прохождение через временную зону таможенного контроля грузовых автомобилей с овощами и фруктами.
Уголовное дело по статье 291 УК РФ было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.
В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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