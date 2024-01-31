Святогорский монастырь продолжают реставрировать в Пушкинских Горах

21:44, 31 января 2024, ПАИ

Реставрация Святогорского монастыря в Пушкинских Горах продолжается, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В данный момент специалисты продолжают вычинку старой штукатурки внутри Успенского собора. Сохранившуюся в хорошем состоянии историческую обмазку закрепляют, а все слои, содержащие цемент, удаляют. Цемент использовался при ремонте в XX веке, однако из-за отсутствия гигроскопичности он способствует сохранению влаги внутри известкового камня – бута, из которого построены древние псковские храмы, в результате чего исторические стены разрушаются.

Отмечается, что реставрация храма внутри и снаружи завершится к юбилейным торжествам, связанным с 220-летием Александра Пушкина. Затем реставрация продолжится и будет завершена в конце года.

Святогорский монастырь тесно связан с именем Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда на поклон могилам предков. Здесь же Пушкина и похоронили 6 (18) февраля 1837 года. Спустя четыре года на могиле установили мраморный памятник в виде пирамиды с изображением позолоченного креста и звёздочки.

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.