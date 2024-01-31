Святогорский монастырь продолжают реставрировать в Пушкинских Горах
Реставрация Святогорского монастыря в Пушкинских Горах продолжается, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
В данный момент специалисты продолжают вычинку старой штукатурки внутри Успенского собора. Сохранившуюся в хорошем состоянии историческую обмазку закрепляют, а все слои, содержащие цемент, удаляют. Цемент использовался при ремонте в XX веке, однако из-за отсутствия гигроскопичности он способствует сохранению влаги внутри известкового камня – бута, из которого построены древние псковские храмы, в результате чего исторические стены разрушаются.
Отмечается, что реставрация храма внутри и снаружи завершится к юбилейным торжествам, связанным с 220-летием Александра Пушкина. Затем реставрация продолжится и будет завершена в конце года.
Святогорский монастырь тесно связан с именем Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда на поклон могилам предков. Здесь же Пушкина и похоронили 6 (18) февраля 1837 года. Спустя четыре года на могиле установили мраморный памятник в виде пирамиды с изображением позолоченного креста и звёздочки.
Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.
Открытый диалог на тему «Волонтёр, или человек доброго сердца» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове