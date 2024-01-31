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Культура

Авторский концерт студентки Псковского колледжа искусств состоялся в Палкино

Авторский концерт студентки четвёртого курса специальности «теория музыки» Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Анастасии Прокофьевой состоялся в зале детской школы искусств в Палкино, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Авторский концерт студентки Псковского колледжа искусств состоялся в Палкино. Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова

На концерте прозвучали вокальные и фортепианные произведения Анастасии в исполнении преподавателя колледжа Инны Авдалян (вокал) и студентки второго курса Киры Киперман (флейта). По словам Анастасии Прокофьевой, романсы на стихи Сергея Есенина и Александра Блока, а также пьеса «Апрель» и фортепианные миниатюры были написаны под впечатлением от картин псковской художницы Любови Желтышевой.

В начале концерта прозвучало произведение «Гимн звезде» заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой. Сочинение было исполнено в четыре руки Анастасией и её преподавателем.

Отмечается, что Анастасия Прокофьева – лауреат детского исполнительско-композиторского конкурса имени Петрова «Бывает всё на свете хорошо», фестиваля-конкурса «Пианист-композитор» и других.

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