День десерта отмечают сегодня

07:16, 01 февраля 2024, ПАИ

Международный день десерта отмечают сегодня, 1 февраля, сообщает сайт calend.ru.

Десерты можно найти в большинстве кухонь мира. Помимо Международного дня десерта, существует и множество праздников, посвященных определенному десерту. Например, День шоколада, День эскимо или День пирожных, что лишний раз подтверждает популярность десертов во всём мире. При этом все эти праздники, как и Международный день десерта, носят неофициальный характер и распространяются благодаря поклонникам в интернете.

Праздновать День десертов можно разными способами. Всё зависит только от вашей фантазии. Это может быть фестиваль, флешмоб, выставка или конкурс, где участники представляют на суд гостей свой собственный десерт и пробуют десертные творения других участников. Площадкой для проведения конкурсов могут стать и социальные сети, где можно будет оценить оригинальность дизайна представленного блюда, обсудить рецепты, а также просто пообщаться на тему любимых десертов.

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