Роль шеф-повара в ресторане назвали псковские эксперты

18:21, 31 января 2024, ПАИ

Нужен ли шеф-повар в ресторане, его роль и важность в процессе назвали эксперты на круглом столе «Ищем шеф-повара» в медиацентре ПАИ сегодня, 31 января.

Хорошего результата можно добиться только при совместной работе владельца ресторана и шеф-повара, считает директор бистро «Eaters», управляющий директор ресторана «Munhell» Денис Романенко.

«Иначе каждый будет тянуть одеяло на себя. Большинство ресторанов сейчас работает без шеф-поваров. Это связано с их отсутствием. У нас в городе толковых можно пересчитать по пальцам» – сказал он.

Шеф повар – это творческая личность, но и хороший управленец. «И не в каждом человеке это соединяется. Сложно найти человека, в котором две эти основные позиции будут. Шеф-повар отвечает за работу кухни, налаживает процессы. Он творческий управленец», – отметил Денис Романенко и добавил, что для шеф-поваров также важен тайм-менеджмент.

Он заметил, что работа поваром на кухне одна из самых сложных: и физически, и морально. «Условия достаточно тяжёлые, например, перемещать ёмкости. Работа поваром очень сложная», – заключил он.

В свою очередь шеф-повар ресторана «СтрогановЪ» Владимир Иванов отметил, что шеф-повар определяет концепцию только если он владеет рестораном.

«Шеф – это очень многофункциональная профессия. Тот человек, который может сделать всё сам», – подчеркнул Владимир Иванов.