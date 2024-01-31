Роль шеф-повара в ресторане назвали псковские эксперты
Нужен ли шеф-повар в ресторане, его роль и важность в процессе назвали эксперты на круглом столе «Ищем шеф-повара» в медиацентре ПАИ сегодня, 31 января.
Хорошего результата можно добиться только при совместной работе владельца ресторана и шеф-повара, считает директор бистро «Eaters», управляющий директор ресторана «Munhell» Денис Романенко.
«Иначе каждый будет тянуть одеяло на себя. Большинство ресторанов сейчас работает без шеф-поваров. Это связано с их отсутствием. У нас в городе толковых можно пересчитать по пальцам» – сказал он.
Шеф повар – это творческая личность, но и хороший управленец. «И не в каждом человеке это соединяется. Сложно найти человека, в котором две эти основные позиции будут. Шеф-повар отвечает за работу кухни, налаживает процессы. Он творческий управленец», – отметил Денис Романенко и добавил, что для шеф-поваров также важен тайм-менеджмент.
Он заметил, что работа поваром на кухне одна из самых сложных: и физически, и морально. «Условия достаточно тяжёлые, например, перемещать ёмкости. Работа поваром очень сложная», – заключил он.
В свою очередь шеф-повар ресторана «СтрогановЪ» Владимир Иванов отметил, что шеф-повар определяет концепцию только если он владеет рестораном.
«Шеф – это очень многофункциональная профессия. Тот человек, который может сделать всё сам», – подчеркнул Владимир Иванов.
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