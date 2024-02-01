Минфин предложил банкам обнаруживать клиентов-нерезидентов по геолокации

10:12, 01 февраля 2024, ПАИ

Российские банки могут обязать постоянно отслеживать местонахождение клиента при использовании онлайн-банкинга. Если выяснится, что в основном он пользуется услугами из-за границы, банк обяжут запросить дополнительную информацию о месте проживания, говорится в предложении Минфина, которое содержится в проекте постановления правительства. Об этом пишет РБК.

Проект предполагает внесение поправок в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов. Если запрашиваемые документы не предоставят, банки будут вправе приостановить выполнение операций по счету клиента, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке. Проект предусматривает, что банки должны будут на постоянной основе следить за геолокацией клиента – из какого государства он заходит в онлайн-банк.

В Минфине заверили, что еще предстоит обсуждение с другими ведомствами и участниками профессионального сообщества, решений не принято.