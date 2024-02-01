Теперь банки обязаны напоминать клиентам об окончании срока их вкладов

10:15, 01 февраля 2024, ПАИ

Банки теперь обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов, сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно законодательству, это нужно сделать не позднее чем за пять дней до окончания срока вклада. Таким образом, человек сможет быстрее принимать решения по своим накоплениям – например, вовремя переоформить или закрыть вклад.

При информировании будет использоваться способ, который вкладчик выбрал при заключении договора с банком. Уведомления будут бесплатными.