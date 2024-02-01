Теперь банки обязаны напоминать клиентам об окончании срока их вкладов
Банки теперь обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов, сообщает пресс-служба Банка России.
Согласно законодательству, это нужно сделать не позднее чем за пять дней до окончания срока вклада. Таким образом, человек сможет быстрее принимать решения по своим накоплениям – например, вовремя переоформить или закрыть вклад.
При информировании будет использоваться способ, который вкладчик выбрал при заключении договора с банком. Уведомления будут бесплатными.
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