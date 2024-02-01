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Общество

Обновлённый «Поезд Победы» прибудет в Псковскую область

Обновлённый состав уникального передвижного музея «Поезд Победы» прибудет в Псковскую область и впервые заедет в Порхов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

«Поезд Победы» впервые заедет в Порхов, там его можно будет посетить 5 февраля с 13:00 до 19:00 и 6 февраля с 10:00 до 18:00. Затем обновлённый состав отправится в Дно, 9 и 10 февраля его можно будет посмотреть с 10:00 до 18:00. В Пскове увидеть уникальную экспозицию можно 11-13 февраля с 10:00 до 19:00.

«Поезд обновился. Впервые приедет ещё один вагон, он посвящён победе над Японией и Нюрнбергскому процессу», – отметила руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина в беседе с корреспондентом ПАИ.

Посетить уникальную экспозицию может бесплатно любой желающий старше 12 лет. Регистрация будет доступна на официальном сайте за сутки до начала работы поезда в каждом из населенных пунктов.

С 2020 года с экспозицией смогли ознакомиться более полутора миллионов человек в офлайн- и онлайн-форматах. В прошлом году «Поезд Победы» побывал в 110 городах России, преодолев более 50 тысяч километров.

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