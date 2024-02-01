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Прогноз на февраль: избавляемся от балластов и расчищаем путь к новому

Девизом февраля станет: «Через тернии к звездам». Прогноз на последний зимний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Прогноз на последний зимний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Февраль несет в себе очень напряженные энергии. Но если ими распорядиться верно, можно достичь значимых вершин. Краткая инструкция будет выглядеть примерно так: собираем всю волю в кулак, убираем все лишнее и ненужное, расчищаем путь к новому.

Главный герой месяца, конечно, Плутон в первом градусе Водолея. В этом знаке в феврале с ним будут соединяться Венера и Марс. Любое соединение Плутона – это термоядерная мощь, придающая планете небывалую силу. Задача – совладать с этой энергией и направить ее в созидательное русло. Иначе можно разрушить все живое вокруг и пострадать самому.

Сначала с Плутоном соединяется Марс, точный аспект будет 14 февраля, затем 17 февраля к этой компании присоединяется Венера. Самый пик, концентрат этих энергий, сохраняется по 20 февраля.

Энергию соединения Плутона и Марса можно направить на решение сложных производственных или бизнес-задач. Это период, когда можно свернуть горы, расчистить любые авгиевы конюшни, найти нестандартное решение в сложной ситуации, включить свою волю на полную катушку. Но при этом есть риск столкнуться с силовым давлением, агрессией окружающих или самому не рассчитать силы.

Присоединившаяся к этой компании Венера актуализирует тему сложностей в партнерских отношениях, как деловых, так и личных. В лучшем случае вас может охватить невиданная страсть или прорыв в творчестве, в худшем – чуть тлеющий конфликт может вылиться в настоящую бурю. Нежизнеспособные отношения рискуют потерпеть полный крах. В этот период можно ожидать усиления любой конфронтации, в том числе и на внешнеполитической арене. Финансовые риски тоже усиливаются. Положительная сторона аспекта – люди легче знакомятся и легче идут на сближение. Правда, последствия этого сближения могут быть далеко не позитивными. Но если вы давно хотели сделать первый шаг и боялись, выходите из френд-зоны, дерзайте. Дружеские отношения с легкостью переходят в любовные. Соединение Венеры и Марса будет актуально до конца февраля. Если вы занимаетесь продажами, учитывайте, что в этот период люди в целом легче расстаются с деньгами, делают спонтанные покупки.

Но вернемся в начало месяца. До новолуния 10 февраля есть смысл доводить до ума дела, начатые во второй половине января, готовить силы для марш-бросков, если таковые намечаются. Точно не стоит отказываться от намеченных планов, как раз самое время их реализовывать. Период хорош для публичных выступлений, презентации своих проектов, поиска партнеров и единомышленников. 5 февраля в знак Водолея перейдет Меркурий и пробудет там до 23-го числа, это очень хорошее время для решения нестандартных интеллектуальных задач, коллективных мозговых штурмов, сотрудничества в команде. Также большое скопление планет в знаке Водолея (Солнце гостит здесь до 19 февраля) отличный период для креатива, экспериментов и внедрения нового в коллективах. Не отвергайте идеи, которые поначалу кажутся безумными. Люди становятся более легкими на подъем, оригинальнее мыслят. Учитывайте это, если засиделись на одном месте, хорошее время начать что-то новое, поменять жизнь или какой-то ее аспект к лучшему.

Самые напряженные периоды месяца 13-18 февраля и 21-28 февраля. Будьте аккуратнее в быту и на дорогах, период аварийный и травматичный. Стоит, в том числе, быть готовым к непредвиденным или с трудом контролируемым событиям. Любые решения принимайте с учетом этого фактора. Будьте особенно аккуратны вблизи полнолуния 24 февраля. Положительная сторона периода – можно легко избавиться от балласта, всего отжившего и ненужного, в том числе и от вредных привычек. Ну а если у вас есть силы для прорыва – действуйте.

В конце месяца Солнце и Меркурий, перешедшие в знак Рыб, немного снимут напряжение и добавят нотку творчества и хаоса. Период хорош для тех, кто привык действовать в потоке, на волне вдохновения. Если вы планировали пойти к психологу, покопаться в своем внутреннем мире, начать духовные практики, поискать новое увлечение – самое время этим заняться. Хорошая профилактика конфликтов в паре – совместные танцы.

Наталья Баранова
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