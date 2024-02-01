Великолучанин проведёт бой по ММА на турнире в Воронеже

10:54, 01 февраля 2024, ПАИ

Великолучанин Иван Веретенников проведёт поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) в рамках совмещённых турниров Open FC и Fight Riot, которые пройдут в Воронеже 16 февраля. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Соперником Ивана Веретенникова станет боец из Воронежа Илья Раю. Поединок пройдёт в минимальном весе по правилам Союза ММА России.

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