Первенство Пскова по фехтованию стартует 23 февраля
Первенство Пскова по фехтованию на шпагах пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23 и 24 февраля. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях примут участие воспитанники спортшколы «Лидер» и члены Федерации фехтования Псковской области. Во взрослый турнир организаторы допустят участников из других федераций.
Спортсмены посоревнуются в четырёх возрастных группах. Победителей наградят грамотами, кубками и медалями.
Сильнейшие фехтовальщики отправятся на соревнования «Владимиро-Суздальская Русь», которые пройдут в Коврове 28 марта, а также на всероссийский турнир на призы олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, который состоится в Москве 19 апреля.
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