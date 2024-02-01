Участники проекта правительства Псковской области и ПсковГУ посетили Великие Луки для создания инвестиционного паспорта города

14:09, 01 февраля 2024, ПАИ

Студенты – участники совместного проекта правительства Псковской области и ПсковГУ «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края» посетили Великие Луки с целью сбора информации для подготовки инвестиционного паспорта города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники проекта посетили производство якорного резидента ЗЭТО, «ЗЭТО – Газовые технологии» и технопарк «Электрополис». Они смогли узнать о технологических процессах производства продукции, а также с принципами контроля качества продукции. Студенты посетили в том числе «Луки Парк».

Вся собранная информация войдёт в основу инвестиционного паспорта Великих Лук.

Напомним, совместный проект ПсковГУ и правительства Псковской области «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края» стартовал в апреле 2023 года. Его цель – отразить инвестиционную привлекательность различных муниципальных образований Псковской области с помощью разработки инвестиционных паспортов.

Проект реализуется благодаря поддержке органов местного самоуправления.

Планируется, что итогом проекта станет понятная для инвестора траектория и алгоритм входа на территорию Псковского региона.

Для участников проекта организовываются выездные мероприятия в районы Псковской области с целью сбора информации. Летом они смогли посетить Островский, Пушкиногорский, Порховский и Псковский районы.