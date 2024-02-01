Итоги работы УФСИН обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы УФСИН России по Псковской области и планам на этот год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.
Сколько в Псковской области исправительных учреждений, какого вида и какое количество осуждённых отбывает в них наказание, часто ли используются принудительные работы, какая продукция производится осуждёнными, где она реализуется, какая сумма тратится в день на одного осуждённого, какова в системе ситуация с кадрами?
Об этом и многом другом расскажет начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов.
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