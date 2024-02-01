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Общество

Почти 162 тысячи электронных листов нетрудоспособности оплатил Соцфонд в Псковской области в 2023 году

В прошлом году отделение СФР по Псковской области оплатило 161 775 листков нетрудоспособности. На это направили более 1,5 миллиарда рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Напомним, с 2022 года нет необходимости оформлять бумажные больничные листы. Теперь можно оформить электронный, что значительно упрощает процесс оформления и оплаты. Кроме того, теперь у людей нет необходимости подавать документы в отделение Социального фонда России, так как он сам способен запросить необходимые сведения.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается на основании электронного больничного. После его закрытия медицинской организацией региональное отделение фонда направляет работодателю проактивный запрос на предоставление сведений для назначения пособия. После получения всех необходимых данных пособие выплачивают в течение десяти рабочих дней.

Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют работающие люди, застрахованные в системе обязательного социального страхования, а также те, кто вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если болезнь наступила в период работы или в течение 30 дней со дня увольнения. С 2023 года в случае смены места работы для оформления выплат по больничному не требуется предоставлять справку о зарплате от прежнего работодателя. Социальный фонд получает все необходимые сведения из Федеральной налоговой службы.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа сотрудника. При стаже восемь и более лет пособие составит 100 % среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80 %, менее пяти лет — 60 %.

В случае ухода за больным членом семьи, например за ребенком, все дни временной нетрудоспособности подлежат оплате за счет средств Социального фонда. В случае болезни самого гражданина первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счет средств СФР.

Ответы на все интересующие вопросы псковичи могут получить по телефону 8-800-200-00-98, а также в официальной группе «ВКонтакте» отделения Социального фонда России по Псковской области.

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