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Общество

Профсоюзы проведут в Пскове концерт в поддержку СВО 

22 февраля, в 14:30, в Пскове, в Большом зале Дома профсоюзов, состоится концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

Как отметили в облсовпрофе, цель концерта - поздравить воинов и их семьи с Днём защитника Отечества и собрать средства на необходимые инструменты и оборудование.

«Уже проведенные концерты показали, что псковичи едины и всегда готовы помочь и поддержать наших военных. Приглашаем всех желающих прийти на концерт и поддержать всех, кто сейчас защищает наши мирные дома. Наше дело правое! Мы победим!» - сказал председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.

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