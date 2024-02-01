Памятник героям гражданской войны на острове Залита передан Псковскому району

15:26, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковский районный суд удовлетворил исковые требования администрации Псковского района о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный «Памятник – маяк героям гражданской войны» 1968 года на острове имени Залита. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Объект не значится в реестре имущества в собственности Псковской области, в реестре Федерального имущества, а также в реестре муниципального имущества Псковского района, инвентаризация его не проводилась.