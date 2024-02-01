Преподаватели ПсковГУ представили вуз на педагогическом шаттле в Витебске

16:07, 01 февраля 2024, ПАИ

Преподаватели кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями ПсковГУ приняли участие в педагогическом шаттле «Инклюзивная образовательная среда 2024: эффективные практики» (с международным участием). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Преподаватели Наталья Шлат, Оксана Истомина, Елена Стукова посетили площадку Витебского областного института развития образования.

В течение двух дней специалисты вуза презентовали собственные актуальные материалы на дискуссионных площадках, а также принимали участие в инклюзивных мастерских и мастер-классах.

«Сотрудничество образовательных организаций Российской Федерации и Беларуси важно на всех образовательных уровнях, поскольку это позволяет организовать обмен научно-исследовательским опытом, обсудить возможности и проблемы, связанные с реализацией инклюзивных идей и требований нормативно-правовой базы», – отметили преподаватели.

По итогам педагогического шаттла участники отметили необходимость продолжения сотрудничества по вопросам инклюзивного образования.