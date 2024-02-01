Факты перемещения через границу военных товаров фиксировала Псковская таможня в 2023 году

18:12, 01 февраля 2024, ПАИ

Факты перемещения через границу товаров военного назначения фиксировала Псковская таможня в 2023 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

«Мы выявляем ряд запрещённых к перемещению товаров. Очень много беспилотной техники хотят провести. В основном это дроны. Есть факты перемещения через границу товаров военного двойного назначения. Это те товары, которые можно переоборудовать и использовать в военной промышленности», – сказал Максим Жигалкин.

«Исходя из ряда указов президента и постановлений правительства, есть большой перечень товаров, которые запрещены к вывозу из страны – как непосредственно из России, так и транзитом. В рамках исполнения этих правовых актов считаю значимым выявление порядка 50 тонн сурьмы, которая используется для изготовления снарядов. Псковская таможня пресекла данное деяние и приняла соответствующие меры», – отметил спикер пресс-конференции.