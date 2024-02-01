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Благотворительная акция «Тепло для героев» стартовала в Пскове

Благотворительная акция «Тепло для героев», приуроченная ко Дню защитника Отечества, стартовала в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе штаба общественной поддержки Псковской области.

Благотворительная акция «Тепло для героев» стартовала в Пскове. Фото предоставлено Штабом общественной поддержки Псковской области

Для участников спецоперации «Единая Россия» начала собирать тёплые вещи, подарки, а также письма с поздравлениями. В мероприятии приняли участие представители проекта «Старшее поколение», активисты партии, сторонники, молодогвардейцы, волонтёры, представители некоммерческого сектора.

«Сегодня мы даем старт акции. Она будет организована в двух направлениях: сбор вещей для отправки нашим героям и ряд мероприятий, связанных с посещением госпиталей, семей бойцов, оказания им помощи. Мы будем стараться, чтобы каждый человек, кто хочет внести свой вклад в «Тепло для героя», имел возможность это сделать и тоже получил от этого тепло для себя, для души», – пояснила региональный председатель общественного совета проекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук.

От городского отделения партии «Единая Россия», от Союза пенсионеров передали первые посылки и подарки героям. Кроме того, многие активисты пишут письма бойцам и всячески помогают фронту – вяжут носки и передают тёплые вещи, добавила она.

«Акция «Тепло для героя» направлена на поддержку наших защитников. Активисты партии сформируют наборы, которые отправят с гуманитарной миссией «Единой России» в зону спецоперации, а также в госпитали Минобороны, где военнослужащие проходят лечение после ранений», – сказал секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов.

Сбор теплых вещей, подарков и писем для участников спецоперации будет проводиться на партийных площадках во всех местных отделениях до 23 февраля. Вещи и посылки передадут военнослужащим на передовую к празднику, а в военных госпиталях активисты «Единой России» организуют для бойцов праздничные мероприятия.

Напомним, в прошлом году в акции «Тепло для героя» приняли участие более 70 тысяч человек из 49 регионов России. Активисты клубов «Активное долголетие», серебряные волонтёры и представители старшего возраста на протяжении месяца своими руками вязали тёплые подарки для военнослужащих. Сбор проходил в региональных и местных отделениях «Единой России». Было связано и передано в зону СВО около 200 тысяч тёплых вещей.

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