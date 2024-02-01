Глава Печорского муниципального округа: Развитие мобильной связи на селе – важная задача

21:19, 01 февраля 2024, ПАИ

На сегодняшний день важнейшей задачей является развитие мобильной связи на сельских территориях, заявил корреспонденту газеты «Печорская правда» глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

«Полностью поддерживаю предложение губернатора Михаила Ведерникова. Развитие мобильной связи на селе – очень важная задача, особенно в современных условиях. Жители нашего округа, особенно приграничных деревень, нередко сталкиваются с перебиванием сигнала иностранными операторами. Решение этого вопроса, бесспорно, касается направления обеспечения нацбезопастности региона и страны в целом», – отметил он.

Напомним, в Псковской области проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Проект предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время выступления на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сообщил, что за последние пять лет в Псковской области установили 97 вышек мобильной связи, в том числе в рамках федерального проекта «УЦН 2.0». Кроме того, он озвучил предложения о более эффективном развитии мобильной связи на приграничных территориях.