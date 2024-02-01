Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

16:16, 01 февраля 2024, ПАИ

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

№ 6515: Дно – отправление в 15:30, Вязье – 15:44–15:45, Дедовичи – 16:15–16:17, Судома – 16:31–16:32, Плотовец – 16:43–16:44, Чихачево – 16:59–17:01, Ашево – 17:15–17:16, Лозовицы 17:28–17:33, Сущево – 17:51–17:53, Загоскино – 18:06–18:08, Локня – 18:24–18:25, Стримовичи – 18:37.5–18:38, Самолуково – 18:54–19:11, Киселевичи – 19:37–19:38, Шубино – 19:50–19:51, прибытие в Новосокольники в 20:10.

№ 6516: Новосокольники – отправление в 10:15, Шубино – 10:30–10:31, Киселевичи – 10:43–10:44, Самолуково – 11:10–11:15, Стримовичи – 11:31–11:35, Локня – 11:47–11:52, Загоскино – 12:08–12:12, Сущево – 12:24–12:30, Лозовицы – 12:48–12:50, Ашево – 13:03–13:05, Чихачево – 13:19–13:21, Плотовец – 13:35–13:36, Судома – 13:47–13:48, Дедовичи – 14:01–14:25, Вязье – 14:55–14:56, прибытие в Дно в 15:14.

№ 8762: Новосокольники – отправление в 15:32, Шубино – 15:47–15:48, Киселевичи – 16:00–16:01, (от Киселевичей до Самолуково без остановок), Самолуково – 16:18–16:19, (от Самолуково до Стримовичей без остановок) Стримовичи – 16:32–16:33, (от Стримовичей до Локни без остановок) Локня – 16:43–16:44, Загоскино – 17:00–17:01, Сущево – 17:13–17:14, (от Сущево до Лозовиц без остановок) Лозовицы – 17:27–17:29, (от Лозовиц до Чихачево без остановок) Ашево – 17:40, Чихачево – 17:51–17:52, далее согласно расписанию.

№ 8761: Дно – отправление в 07:00, Вязье – 07:17–07:18, Дедовичи – 07:48–07:50, Судома – 08:03–08:04, Плотовец – 08:15–08:16, Чихачево – 08:30–08:31, Ашево – 08:45–08:47, Лозовицы – 09:00–09:07, (от Лозовиц до Сущево без остановок) Сущево – 09:22–09:23, Загоскино 09:36–09:37, Локня – 09:53–09:54, Стримовичи – 10:07–10:08, (от Стримовичей до Самолуково без остановок) Самолуково – 10:22–10:23, (от Самолуково до Киселевичей без остановок) Киселевичи – 10:42–10:46, Шубино – 10:58–10:59, прибытие в Новосокольники в 11:14.