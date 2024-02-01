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Общество

Около 2 млрд рублей перечислила Псковская таможня в федеральный бюджет в 2023 году

Около 2 млрд рублей перечислила Псковская таможня в федеральный бюджет в 2023 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Около 2 млрд рублей перечислила Псковская таможня в федеральный бюджет в 2023 году. На фото исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин. Фото ПАИ

«92 миллиона, которые мы взыскали в качестве штрафов по делам об административных правонарушениях, – это лишь малая часть средств из тех, что мы перечислили в бюджет. Также у нас есть ряд направлений, которые обеспечивают контрольные мероприятия по полноте уплаты таможенных платежей при декларировании. В этом году очень большую работу в данном направлении мы провели», – рассказал исполняющий обязанности начальника Псковской таможни.

Максим Жигалкин отметил, что Псковская таможня по итогам своей деятельности в 2023 году перечислила в федеральный бюджет чуть менее 2 млрд рублей. «Исходя из имеющегося на 2024 год планового задания, денежных средств мы должны перечислить в бюджет никак не меньше», – резюмировал он.

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