Уголовное дело возбудили против великолучанина за кражу восьми бутылок алкоголя

17:39, 01 февраля 2024, ПАИ

Тюремный срок грозит великолучанину за кражу спиртного в одном из местных магазинов, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Следствие установило, что неизвестный разбил стекло входной двери в одном из продуктовых магазинов на Октябрьском проспекте в Великих Луках.

Полиция по горячим следам установила личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 19-летний великолучанин. Он уже дал признательные показания. У молодого человека изъяли шесть бутылок виски и две бутылки рома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пскович украл в одном из магазинов спиртное, а жительнице Опочки грозит два года тюрьмы за кражу продуктов из «Ленты».