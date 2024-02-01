Уголовное дело возбудили против великолучанина за кражу восьми бутылок алкоголя
Тюремный срок грозит великолучанину за кражу спиртного в одном из местных магазинов, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Следствие установило, что неизвестный разбил стекло входной двери в одном из продуктовых магазинов на Октябрьском проспекте в Великих Луках.
Полиция по горячим следам установила личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 19-летний великолучанин. Он уже дал признательные показания. У молодого человека изъяли шесть бутылок виски и две бутылки рома.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что пскович украл в одном из магазинов спиртное, а жительнице Опочки грозит два года тюрьмы за кражу продуктов из «Ленты».
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