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Культура

Авторская экскурсия «Он, она и Псков» состоится в Псковском музее 17 февраля

17 февраля в 13:00 в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского состоится сборная тематическая экскурсия «Он, она и Псков», сообщили ПАИ в Псковском музее.

Фото Псковского музея

Участники программы по-новому откроют для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства.

«На экскурсии вы узнаете об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой станет Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни», - рассказали в музее.

Место встречи - Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, д. 14, кв. 74). Предварительная запись по телефону 8 (8112) 66 33 11.

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