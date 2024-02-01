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Культура

Выставка «Тёплые узоры сето» открылась в музее-усадьбе в деревне Сигово

Выставка «Тёплые узоры сето» открылась в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее.

На выставке представлены варежки второй половины ХХ века из коллекции музея-заповедника «Изборск», из частной коллекции Татьяны Огаревой, а также другие вязаные изделия – чулки, тапочки, платки.

Одна из замечательных старинных традиций коренного малочисленного народа сето – вязание узорчатых варежек: kinda. Эта техника вязания спицами с использованием тонких шерстяных ниток разного цвета (двух и более) веками передается из поколения в поколение. До XVII века вязание было исключительно мужским занятием, и только позже оно стало женским рукоделием. Узоры были оригинальными в каждой деревне, и даже в каждой семье были свои уникальные рисунки.

В них отразились традиции народа сето, проживающего в Печорском районе. Каждый рисунок на варежках имеет свое особое символическое значение. Например, красные ромбики, означающие ягоды рябины, символизируют оберег жилища. Существует узор «рублики», означающий царские рубли; считалось, что этот узор приносит людям богатство. Подобными символами украшены не только варежки, но и другие элементы сетоского национального костюма.

Выставка «Тёплые узоры сето» работает в музее-усадьбе в деревне Сигово ежедневно с 10:00 до 17:00, понедельник – выходной.

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