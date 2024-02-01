Сборная Пскова участвует в зимней спартакиаде союза городов
Сборная Пскова принимает участие в Третьей зимней спартакиаде союза городов Центра и Северо-Запада России. Соревнования проходят в Петрозаводске с 1 по 5 февраля.
32 псковича посоревнуются в хоккее, лёгкой атлетике и регби на снегу.
В соревнованиях примут участие команды из Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Сыктывкара, Череповца и Ярославля.
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