Сборная Пскова участвует в зимней спартакиаде союза городов

17:27, 01 февраля 2024, ПАИ

Сборная Пскова принимает участие в Третьей зимней спартакиаде союза городов Центра и Северо-Запада России. Соревнования проходят в Петрозаводске с 1 по 5 февраля.

32 псковича посоревнуются в хоккее, лёгкой атлетике и регби на снегу.

В соревнованиях примут участие команды из Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Сыктывкара, Череповца и Ярославля.

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