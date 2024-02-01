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Как работает отделение реанимации и интенсивной терапии Псковского перинатального центра

За время своего почти 30-летнего существования отделение реанимации и интенсивной терапии Псковского перинатального центра помогло появиться на свет тысячам малышей и не меньшему количеству женщин – почувствовать радость материнства.

Работа с плановыми и экстренными пациентами, обеспечение безопасности до, в течение и после операций, наблюдение и лечение в палате пробуждения – всё это лишь малая часть задач отделения реанимации и интенсивной терапии Псковского перинатального центра.

Сейчас здесь работает шесть врачей и десять медсестёр. «Медсёстры все с высшими категориями, – отметил заведующий отделением реанимации Псковского клинического перинатального центра Икромжон Назимов. – Врачи у нас – пятеро высшей категории, одна первой категории. Они уже давно работают, у всех стаж больше 20 лет, поэтому уже опытные все».

В отделении одна большая палата и два бокса. В большую плату на четыре человека, как правило, помещают пациенток после спинальной анестезии. В боксах находятся тяжёлые больные. К счастью, их практически нет, потому что вся необходимая помощь беременным женщинам оказывается вовремя.

Как врачи помогают будущим мамочкам максимально комфортно перенести роды и что такое палаты пробуждения – в сюжете «Первого Псковского».

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