Новая дорожная техника поступила в Пыталовский район

18:22, 01 февраля 2024, ПАИ

Новая дорожная техника поступила в Пыталовский район, сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»













В конце 2023 года для нужд муниципального предприятия «Горкомхоз» администрация Пыталовского района закупила пять единиц техники: два трактора Белорус МТЗ-82.1 (портальных), автогрейдер ГС-14.02, комбинированную дорожную машину и экскаватор-погрузчик на сумму почти 27 млн рублей.

По словам директора МП «Горкомхоз» Ларисы Рыбаковой, вместе с КМД в комплекте идёт оборудование для чистки снега, посыпки, полива и увлажнения дорог и уборки загрязнений на улицах и площадях (подметаний).

Новая техника уже в работе, она будет задействована во всех видах дорожной деятельности и благоустройстве по городу и району.